Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Oğuzhan Yalçın, 2024-2025 sezonu ilk yarı değerlendirmesi ve gündemdeki gelişmelerle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantı, Bugün saat 19:00'da Stadyumda Basın Toplantısı odasında gerçekleştirilecektir.

Başkanımız, ilk yarıdaki performansımız, takımın durumu, hedeflerimiz ve spor dünyasında yaşanan önemli gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunacaktır.

Siz değerli bütün basın mensupları davetlidir” ifadeleri kullanıldı.