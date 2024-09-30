Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen Ahlatcı Çorum FK'da taraftarlar soyunma odasında çekilen galibiyet fotoğrafına alışmıştı. Bu sezon ise ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Kırmızı-Siyahlılar Ankara'da oynanan ve 4-0 kazanılan Malatyaspor maçı sonrası dahi soyunma odasında galibiyeti bu denli kutlamadı. Pazar günü Adana deplasmanında Adanaspor'u iyi bir oyunla 2-0 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK karşılaşma sonunda galibiyeti soyunma odasında coşkuyla kutladı ve anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.



Editör: RIFAT KARA