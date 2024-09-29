Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta iki takımın da kazanmak istediği bir hafta olduğunu söyledi.

Çok kritik bir haftayı geride bıraktıklarını dile getiren Özbalta, "Moral ve oyuncularımın öz güveninin tekrar yerine gelmesi açısından çok önemli bir maçtı. Gol yemeden kazanmamız takım savunması anlamında oyuncularımıza güven verdi. İş ahlakı son derece yüksek, ciddi, iyi işler yapıp geçen sene yaptığımız başarıya doğru ilerlemek isteyen çok oyuncu sayısı var." diye konuştu,

Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Özbalta, "Bazen toparlanmak için çok yıpranıyorsunuz. Biz bugün o süreci bu hafta yaşadık. İnşallah o yıpranmanın arkasından bugün alınan galibiyet, iyi oyun, iyi mücadele, istediğimiz gibi gol yemeden alınan bir galibiyet oyuncularımızı çok daha rahatlatmıştır. Öz güvenlerin tekrar cesaretini yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Oyuncularımı gösterdikleri karakterli duruştan dolayı, kaliteli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.