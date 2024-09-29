Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7’nci haftasında konuk olduğu Adanaspor’u 2-0 yenerek moral buldu.

Yeni Adana Stadı’nda oynanan maçta özellikle ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Çorum temsilcisi, 19.dakikada Eren Karadağ’la öne geçerken, 27’de Ferhat’ın penaltı golüyle farkı ikiye çıkarttı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Ahlatcı Çorum FK ikinci yarıda ani ataklarla farkı artırmaya çalışırken, Adanaspor ilk yarıya oranla daha çok atak geliştirdi.

Sahadan 2-1 galip ayrılarak zorlu Iğdır FK maçı öncesinde moral bulan Ahlatcı Çorum FK puanını 9’a yükseltirken, Adanaspor 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 1:Ahlatcı Çorum FK maça etkili başladı. Geraldo’nun pasında savunma arkasına koşu yapan Burak Süleyman, ceza sahasında, sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, kaleci Korcan gole izin vermedi.

DAKİKA 5: Ahlatcı Çorum FK yine gole yaklaştı. Soldan Eren’in pasında topla buluşan Geraldo, ceza yayından içeri girer girmez vurdu, yandan aut.

DAKİKA 19: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Soldan Atila’nın kullandığı taç atışında topla buluşan Eren, ceza yayının solundaki boşluğa kadar sokulup yerden vurdu, top kaleci Korcan’ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 27: GOL! Fark ikiye çıktı. 23.dakikada gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Burak Süleyman’ın pasında topla buluşan Geraldo sağdan ceza sahasına girdi, son çizgiye inip topu altı pasa çevirmek isterken, Fofana’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ahlatcı Çorum FK’lılar penaltı beklerken, oyun devam etti. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden tekrar tekrar izleyen orta hakem İlker Yasin Avcı, penaltı noktasını gösterdi. 27’de atışı kullanan kaptan Ferhat, yerden kaleci Korcan’ın soluna bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

DAKİKA 45: Adanaspor atağında, soldan Fofana ortaladı, Metehan Altunbaş’ın kafa vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 58: Savunmanın arkasına atılan yüksek topa hareketlenen Yepie, sağ çaprazdan Toure’yi geçti, kalesini terk eden Hasan Hüseyin’in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, üstten aut.

DAKİKA 61: Adanaspor’un kazandığı serbest vuruşta Mehmet Feyzi ortaladı, arka direkte, yakın mesafeden Dabo kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 68: Ani gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, kendi topuyla soldan ceza sahasına giren Eren, karşı karşıya pozisyonda, yerden vuruşunu yaptı, kaleci Korcan gole izin vermedi.