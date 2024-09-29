Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta Çorum’u temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor, lig provasında konuk olduğu gruptaki rakiplerinden Ankara Barosu’nu 3-1 yendi.

Antrenör Mustafa Özdemir nezaretinde Play-Off’a kalma mücadelesi verecek olan Sungurlu Belediyespor, 6 Ekim’de başlayacak yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında, aynı grupta mücadele edeceği Ankara Barosu ile karşılaştı. Cumartesi günü, Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda, saat 16.00’da başlayan maçın genelinde üstün oynayan Sungurlu Belediyespor ilk seti 25-21 alırken, ikinci seti 25-18 kazanan Ankara Barosu durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü seti 25-20 kazanarak tekrar öne geçen Sungurlu Belediyespor, dördüncü sette de rakibine 25-20 üstünlük sağlayarak mücadeleyi 3-1 kazanarak sezon öncesinde moral depoladı. Antrenör Mustafa Özdemir takımını son kez ciddi bir provada görme fırsatı buldu.

Sergiledikleri başarılı performans nedeniyle oyuncularını tebrik eden Mustafa Özdemir, Ankara Barosu’na da başarı dileklerinde bulundu.

6 EKİM’DE YEDİDAĞ İLE OYNUYORLAR

Sungurlu Belediyespor, 2024-2025 Voleybol Sezonu 2.Lig 3.Grup’taki ilk maçını 6 Ekim Pazar günü Pazar günü, Ankara temsilcisi Yedidağ ile Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynayacak. Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Ankara Barosu ise aynı gün, aynı salonda, Başkent derbisinde Maliye Voleybol ile karşılaşacak.