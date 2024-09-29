Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Alagöz Holding Iğdır FK, 7.haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor’a 2-1 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Yasin Kol’un yönettiği maç oldukça çekişmeli geçti. Iğdır FK, 40.dakikada, Erzurumspor atağını faulle kesen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Altıparmak’ın direkt kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalırken, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda etkili ataklar geliştiren Erzurumspor, 64.dakikada Giovanni Crociata’nın serbest vuruştan attığı golle öne geçerken, 85’te de Streli Mumba ile farkı ikiye çıkarttı. 90+1’de, duran top organizasyonunda Hasan Hatipoğlu ile farkı bire indiren Iğdır FK, kalan sürede puan için gerekli golü bulamayınca sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Esenler Erokspor ve Ankara Keçiörengücü’nden sonra Erzurumspor’a da yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Iğdır FK 10 puanda kalırken, üst üste ikinci galibiyetini alan Erzurumspor ise puanını 12’ye yükseltti.