TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 1.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Düzcespor’u konuk etti. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda tutuk bir oyun ortaya koyarken, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte rakip kalede etkili olmaya başlayan Çorum FK, 47.dakikada Polat ile 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra konuk Düzcespor Gökdeniz’in golüyle skoru eşitledi. Dakikalar 72’i gösterdiğinde ev sahibi Çorum FK’nın penaltı beklediği pozisyonun devamında konuk Düzcespor Ö.Faruk ile 2-1 öne geçti. Bu golden sonra tüm riskleri alarak oyunu rakip kaleye yıkan Ahlatcı Çorum FK aradığı beraberlik golünü 90+2.dakikada yabancı oyuncusun Laye’nin kafası ile buldu.

Kalan kısa sürede başka gol olmayınca iki takımda puanları paylaşarak sezona başladı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Ertuğrul Boyraz, Erdal Uncuer, Mertcan Öğreten.

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U19: Mehmet Emin, Mustafa, İsmet, Yunus Emre, Burak, İsmailcan, Ahmet Said, Laye Diedhiou, Polat, Abdullah, Emin.

YEDEKLER: Berat, Tacetttin, Anıl, H.İbrahim, Umut, Arda, Berhan

DÜZCE CAM DÜZCESPOR U19: Gökdeniz Durnaoğlu, Erdinç, M.Arda Ethem, Erdoğan, Esad, Mahir, Ömer, Ö.Faruk, Ali Rıza, Gökdeniz Köse.

YEDEKLER: Resul, Mustafa, Yaser, Oğuz, Burak Can, T.Yusuf, Efe Kaan.

GOLLER: Dk.47 Polat, Dk.90+2 Laye Diedhiou (Çorum FK), Dk.57 Gökdeniz Köse, Dk.72 Ö.Faruk (Düzcespor).