Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Defterdarı Erkan Ciğer’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliği, yerel ekonomik gelişmeler ve tarım-hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkanlar Özkubat ve Kaya, Defterdar Ciğer’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Defterdar Erkan Ciğer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’un ekonomik potansiyelinin artırılması yönünde kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

