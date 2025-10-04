Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Av. Özkan Yandım mazbata aldı.

Geçtiğimiz günlerde BBP Olağan İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Özkan Yandım, İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Özkan Yandım’a mazbatasını alırken BBP Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Mazbata töreninde konuşan Yandım; “Büyük Birlik Partisi Çorum İl Yönetimi olarak mazbatamızı aldık. Rabbim kazasız belasız hayırlı görevler yapmayı nasip etsin inşallah. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Birlikte daha güçlüyüz” görüşüne yer verdi.

Bilindiği gibi BBP İl Kongresi’nde tek aday olan Av. Özkan Yandım güven tazelemişti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katıldığı kongre sonucunda Av. Özkan Yandım’ın başkanlığında oluşan yönetim kurulu ise “Mustafa Bozkurt, Ali Arslan, Kazım Yağlı, Ramazan Köse, Kenan Var, Bilal Yandım, Hüseyin Burak Söylemez, İsmet Yunus Temir, Mustafa Tekeci, Akif Yandım, İnan Aktaş, Fatih Söylemez, Arif Aksoy, Ebubekir Koç, Fatih Seçkin, Habib Türk, Rıdvan Alca, Yusuf Zorlu, Selçuk Adnan Ayan, Burak İlkakın, Nevzat Çakırtekin”den oluşmuştu.

Muhabir: Haber Merkezi