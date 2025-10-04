Kamyonet ve panelvan araç sahipleri için kantar zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor.

Uygulama ile 3 bin 500 kilogramın altındaki araçlar denetim istasyonlarına girmek zorunda kalacak.

Çekici esnafı uygulama ile sadece 500 kg yük taşıyabileceklerini ve bu durumda motosiklet dışında hiçbir taşımayacaklarını belirterek, uygulamayı protesto etti.

Çorum Şehir stadyumu önünde bir araya gelen çekici esnafı, basın açıklamalı eylem yaptı.

Eyleme Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de destek verdi.

Şahin, uygulamanın geri çekilmesi veya yeniden düzenlenmesi için federasyon olarak girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.

'Uygulama yürürlüğe girerse evimize ekmek götüremeyeceğiz'

Getirilen uygulama ile iş yapamaz hale geleceklerini belirten çekici esnafından Erkut Şahin; "Araç kurtarıcıları ve nakliye araçları için getirilen 3 bin 500 ton zorunluluğu ve kantara girme mecburiyeti sektörümüzde ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Yıllardır halkımıza hizmet veren çekici esnafı yeni düzenleme ile iş yapamaz hale gelecektir. Aniden getirilen bu hükümlülükler ile faaliyetlerimizi sürdüremeyeceğiz. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler araçlarını bir anda değiştirme imkanına sahip olmadığı gibi bu durum esnafımızı hem mağdur etmekte hem de vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Bizler araç kurtarma ve nakliye sektörünün temsilcileri olarak mevcut çekicilerin ve nakliye araçların kademeli geçiş süreci ile uyum sağlamasına fırsat verilmesini, kantara girme zorunluluğunu yeniden düzenlemeye girilmesini talep ediyoruz. Esnaf iş yapamaz hale gelmemesi için uygulamanın gözden geçirilip çıkarılan kantar kanunun tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz." dedi

Düzenlemenin gereksiz ve mantıksız olduğunu belirten Şahin; "Sırtımıza ağır tonajlı araçlar alıyoruz. Yüklü iken kantara girdiğimizde 4-4 bin 500 civarı oluyoruz ve bu yüzde 25 aşımla cezaya sebep oluyor. Araçlarımızın tonajını düşürme gibi bi imkanımız yok. Tonaj düştüğü zaman araçlarımızın sağlamlığı kaybolacak. Kantara girdiğimizde yüzde 25 aşım yaparsak 51 bin lira ceza ödüyoruz. Araçlarımızın boş ağırlığı zaten 3 bin 300 ton geliyor. Bize sadece 500 kilo taşıyacaksın. En küçük araç 1 ton geliyor. Bu düzenleme yapılırken lastik farında yada esnaf farında sahada çalışan insanların görüşleri alınarak yapılsın. Kamyonetleri de aynı kategoriye sokuyorlar, çekiciyi de, çift tekerli araçları da aynı kategoriye sokuyorlar. Burada mantıksız ve gereksiz bir düzenleme var. Biz çalışmayacak mıyız? Evimize ekmek götürmeyecek miyiz? 500 kilo ile ben Türkiye'nin hangi yerine gideceğim. Uygulama yürürlüğe girerse evimize ekmek götüremeyeceğiz. 3 buçuk ton verdikleri tonajla benim araba yükleme yada kamyonet esnafının nakliye yapma şansı yok. Ben boşu 3 buçuk ton gelen araçla 500 kiloluk 2 tane motosiklet götürebilirim. 3 buçuk ton üzerindeki araçların tamamı çöp olacak. Hiç kimsenin yük taşıma fırsatı kalmıyor. Biz çekici esnafı olarak yolda kalan araçları çekemeyeceğiz, ev taşıyan kamyonetler ev taşıyamayacak. Burda hem esnaf hem de vatandaşlar mağdur olacak. O yüzden ya sistem aynı düzen devam etsin yada getirilen uygulamaya bir düzenleme yapılsın." şeklinde konuştu.

ŞEHİR TURU YAPTILAR

Konuşmaların ardından çekici esnafı konvoy halinde şehir turu atarak yeni getirilecek uygulamayı protesto etti.