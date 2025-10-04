Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti 174. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan AK Parti Çorum heyeti ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni başlayan 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı nedeniyle AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Heyette AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tayyip Emin Şener yer aldı.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na da katıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

