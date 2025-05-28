Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayinde yer alan 52 farklı sektörden 1.300’den fazla firma ve 29 üniversitenin üyesi olduğu SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi’nin 6’ıncı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda bir önceki dönem başkanlığını da yürüten Baykar Technologies Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yeniden yönetim kurulu başkanı oldu.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsünde düzenlenen Genel Kurul’a, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, SAHA İstanbul üyesi şirketlerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kongrede seçimin ardından yönetim kurulu belli oldu. Haluk Bayraktar yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken yönetimde Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü İlhami Keleş, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Altınay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Sedef Tersaneleri Genel Müdürü Erkan Mete, BMC Otomotiv Tank ve Yeni Nesil Araçlar Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, Yongatek Genel Müdürü Ali Baran, Arca Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TUSAŞ Motor Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın gibi sektörün önemli isimleri görev aldı.