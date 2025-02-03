Dedesli Ovası Türkmen Derneği Başkanı Arap Filiz beraberinde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Özgür Özel'li gecelerine davet etti.

“DEDESLİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL”

Dedesli Ovası Türkmenler Derneği'nin kendileri için çok şey ifade ettiğini kaydeden Özgür Özel; "Rahmetli Genel Başkanımız Deniz Baykal, defalarca Dedesli Şenliklerine katıldı. Bir önceki Genel Başkanımız Kemal Kiliçdaroğlu'da Genel Başkan olur olmaz ilk ziyaretini Dedesli'ye yaptı. Genel Başkanlarımızın defalarca katıldığı Dedesli Ovası Türkmenler Şenliğine bende katılmıştım. Ülke gündemi çok yoğun eğer fırsat bulursam gecenize katılmaktan mutlu olurum. Şimdiden gecenizin hayırlı olmasını temenni eder, Dedesli Türkmenlerine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ