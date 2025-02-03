Konu hakkında açıklamada bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, 6331 Sayılı Kanuna göre 1 Ocak 2025 itibariyle çalışanı olan tüm işletmelere iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmeti alma zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı.

50'den az çalışanı olan, az tehlikeli iş yeri sınıfına giren iş yerlerinin kendi iş sağlığı hizmetini verebileceğini ifade eden Başkan Gür, bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Anadolu Üniversitesi ile protokol düzenlediğini belirtti.

Anadolu Üniversitesi'ndeki kayıtların 3-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyuran Recep Gür, Anadolu Üniversitesi tarafından uzaktan eğitimine katılarak başarılı olanlara sertifika verileceğini, sınav sonuçlarının ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirileceğini kaydetti.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP sistemi üzerinden internet aracılığıyla kendi kayıtlarını yapmaları halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendilerinin yürütebileceğini vurgulayan Başkan Gür, detaylı bilgi için Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden (https://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi) alınabileceğini sözlerine ekledi.

Editör: SELDA FINDIK