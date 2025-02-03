15 gün önce beyin kanaması geçiren Ali Bıyıkoğlu (84) Özel Elitpark Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Avukat Hasan Alparslan Bıyıkoğlu ve Öğretmen Gül Keleş'in babası, Dr. Cengiz Keleş'in kayınbabası olan Ali Bıyıkoğlu'nun cenazesi bugün (3 Şubat 2025 Pazartesi günü) saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Cemevi’nden alınarak merkeze bağlı Altınbaş (Elemin) Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR