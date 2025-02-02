Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı, geçmiş dönem CHP Antalya Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Akaydın’ın amcası, Çorum eski Milletvekili emekli albay merhum Ali Rıza Akaydın’ın kardeşi Dr.Salih Akaydın Cumartesi günü İstanbul’da 95 yaşında hayatını kaybetti.

Hüseyin Akaydın ve Davut kızı Ayşe Akaydın'ın oğulları, merhum Hilmi Akaydın, merhum Hasan Akaydın, merhume Memnune Akaydın ve merhum Ali Rıza Akaydın'ın değerli kardeşi, merhume Ayşe Solmaz Akaydın'ın çok sevdiği eşi, Bora Akaydın,Gizem Akaydın ve Ayşegül Akaydın Aydın, Utkan Aydın'ın kıymetli babaları ve Mete Akaydın'ın dedesi Doktor Salih Akaydın Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi 4 Şubat 2025 Salı günü Hıdırlık Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Hıdırlık'taki aile mezarlığına defnedilecektir.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.