Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, CHP Lideri Özgür Özel’in “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ve “Rıza Şehri Canlar Buluşması”na katılmak üzere 6 Haziran Cumartesi günü Çorum’a geleceğini açıkladı.

Özdel’in verdiği bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel’in yanısıra TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da etkinliğe katılacak.

Özdel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından düzenlenen “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ve “Rıza Şehri Canlar Buluşması”’nın 5 Haziran Cuma günü başlayacağını ve 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini belirterek, Özgür Özel ve diğer siyasi parti genel başkanlarının ise 6 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinliklere katılacağını bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi