Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk televizyon haberciliğinin unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki gazetecinin vefatı medya camiasını yasa boğdu.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar, 4 gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurmuştu. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar, kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı.

Reha Muhtar'ın bugün sabah hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı