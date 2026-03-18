CHP lideri ve Adalet Bakanı arasında 'mal varlığı' polemiği: Özel'in iddiaları neler, Gürlek'in yanıtı ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği gayrimenkul listesini açıkladı.

Özgür Özel, Gürlek'e ait olduğunu söylediği konut ve arsalar ile sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Özel, "Birinci derece hakim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" dedi.

İŞTE AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLANAN MAL VARLIĞI

Özgür Özel Gürlek'in mal varlığını şöyle açıkladı: "Liyakat yok, özgüven yok, tecrübe yok. Böyle olunca ne oluyor? Bu işi herhangi birine yaptırabilir misiniz? Bu

ödüller sadece kariyerle sınırlı kalmadı. Ortada açıklanamayan zenginleşme var. Akın Gürlek'e, boğaza

nazır villa verdiler. Lüks villanın tadilatına 62 milyon verildi. Lüksemburg'da bir yatı var. Orada demirli, Türkiye'den değil Hollanda'dan alındı.

Avrupa Konutları daire 1 (26 milyon 250 bin TL)

Beykoz’da villa (85 milyon TL)

Avcılar’da daire (15.5 milyon TL)

Tuzla’da daire (10 milyon TL)

Çankaya’da ev (35.5 milyon TL)

Beytepe’de daire (25 milyon TL)

Beytepe’de daire (17.5 milyon TL)

Beytepe daire (23 Milyon TL

İzmir Konak’ta daire (21 milyon TL)

İzmir Konak’ta daire (27 milyon TL)

Çanakkale’de arsa (Paha biçilmez)

Esenyurt’ta daire (7 milyon TL’ye sattı)

47 milyon TL’ye konut sattı

27.750 TL’ye taşınmaz sattı

TOPLAM 452 MİLYON LİRA

Satılan 4 konutun değeri 126 milyon TL. Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul var. Hesabında 1 kuruş parası yoksa bile 452 milyon TL'si var. Şu ana kadar aldığı maaşla bir şişe su içmese 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış."

GÜRLEK: HAYAL ÜRÜNÜ

Gürlek ise Özel'in açıkladığı belgelerin hayal ürünü olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Özel'i "kamuoyunu yanıltmaya dönük algı operasyonu yapmakla" suçladı ve yasal yollara başvuracağını duyurdu.