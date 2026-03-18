Bugün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıldönümünü gururla kutlarken, emperyalist işgale karşı “namus mücadelesi” uğruna gözlerini kırpmadan can veren kahramanlarımızı da, başta “Anafartalar Kahramanı” Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, şükranla, saygıyla, rahmetle anıyoruz.

Bu toprakların yiğit insanları, henüz bıyıkları terlememiş gencecik çocukları, düşman işgaline karşı, en haklı, en soylu, en onurlu “vatan savunması” örneğini sergileyerek, tarihe “Çanakkale Geçilmez” yazdırmışlardı.

Ve ardından, Büyük Atatürk’ün önderliğinde verdikleri “Ulusal Kurtuluş Savaşı” ile emperyalizme geçit vermemişler, dünyanın tüm mazlum milletlerine “bağımsızlık yolunda” esin kaynağı olmuşlardı.

Ey kahramanlar! Vatan size minnettardır.