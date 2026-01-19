CHP’nin önceki Çorum belediye başkan adaylarından, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı İnş.Y.Müh.Özgür Kılıç’ın babası İsmet Kılıç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zatürre tedavisi görüyor.

Başlangıçta ağır seyreden hastalığın, tedaviye olumlu cevap verdiği ve İsmet Kılıç’ın servise çıkarıldığı öğrenildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da, İsmet Kılıç’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.