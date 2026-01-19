Halkbank’ın 4 bin kadın girişimci içinden belirlediği vizyoner 100 kadın girişimci arasında, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca da yer aldı. Çorum’da cafe işletmeciliğinin kadın öncülerinden olan Zeynep Yarımca, Hepa Coffee sahibi olarak ürettiği “tek kullanımlık poşet filtre kahve” ile de ülke çapında bir “ilk”e imza atmış, 14 Ocak 2026 tarihli ÇORUM HABER’de “Filtre kahvede Çorum markası” başlığıyla geniş bir habere konu olmuştu.

Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan, 5. Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında önceki hafta İstanbul’da düzenlenen Master Class Eğitim Programı nedeniyle görüşlerini açıklarken, kadın girişimciliğinin kalkınma hedefleri ile doğrudan ilişkili stratejik bir alan olduğunu söyledi. Arslan, 2021 yılından bu yana 264 bin kadın girişimciye toplam 120 milyar lira finansman desteği sağladıklarını da ifade etti.

Üreten Kadınlar Yarışması’nın ödül töreni 13 Şubat’ta düzenlenecek.