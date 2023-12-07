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Konu ile ilgili bir açıklama yapan İnşaat Mühendisi Kılıç, “Gönüllerde olmak, makamlarda olmaktan çok daha güzel. Çorum benim için bir sevdadır” diyerek işlerinin yoğunluğundan dolayı bu dönem aday olmayacağını bildirdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Arayan, soran tüm dostlarıma teşekkür ederim. Lütfen yanlış anlamayın. Açıklama gereği hissettim. Bu dönem, işlerimin yoğunluğundan dolayı Belediye Başkanlığına aday olmayacağım. Her zaman söylediğim gibi gönüllerde olmak, makamlarda olmaktan çok daha güzel. Çorum benim için bir sevdadır. Bundan sonra sosyal yaşamda gençlerimizin dışarı göçünü önlemek ve Çorum’a çekebilmek için elimden geleni yapacağım, bu uğurda enerjimi harcayacağım.”