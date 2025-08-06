Fatih Softa, “Yerli üretim dururken, kimlerin eliyle kimlerin cebine çalışıyoruz?” diye sordu.

Yabancı şirketler kazanırken, Türk çiftçisinin, Türkiye ekonomisinin kaybettiğini ifade eden Softa, “Türkiye’nin karnını doyuracak olan, ithalat kamyonları değil; Anadolu’nun nasırlı elleridir. Toprağın sesi susturulamaz. Çiftçinin alın teri satılık değildir. Bu topraklar bizimdir!" dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa’nın açıklaması şu şekilde:

“TÜRK KÖYLÜSÜ KAYBETTİ, YABANCI ŞİRKETLER KAZANDI”

“Bazı kararlar vardır ki, yalnızca çiftçiyi değil, toprağı, yağmuru, buğdayın başağını, ülkenin kaderini de yaralar.

Bugün yine öyle bir kararın eşiğindeyiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 225.000 ton arpa ithalatı için 31 Temmuz 2025’te uluslararası ihale açtı.

Ve bu ihaleyi kazananlar, Türkiye’nin köylüsü değil; yabancı şirketler oldu.

28-29 Ağustos’ta yabancı arpa, Mersin’den İzmir’e, Tekirdağ’dan Trabzon’a kadar limanlarımızdan memleket topraklarına indirilecek.

Ama bu yükle birlikte, yerli üreticinin umudu da yerle bir edilecek.

“YERLİ ÜRETİM DURURKEN, KİMLERİN ELİYLE KİMLERİN CEBİNE ÇALIŞIYORUZ?”

Sormak gerekir:

Tarlasında hâlâ arpası olan çiftçiye reva mıdır bu?

Yerli üretim dururken, kimlerin eliyle kimlerin cebine çalışıyoruz?

Geçtiğimiz aylarda aynı oyun mısır üzerinden oynandı.

Şimdi sıra arpada.

Ve çok yakında buğdayda, süt ürünlerinde, et sektöründe...

Çiftçimizin alnındaki tuz, toprağa damlayan alın teri, saray ihalelerine sığmıyor belli ki.

“BU İHALE BİR İTHALAT DEĞİL, BİR İHANETTİR”

Bu topraklarda üretmek yerine, ithalatla yaşamayı seçen bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Ve o yüzden uyarıyoruz:

Bu ihale bir ithalat değil, bir ihanettir.

Çünkü…

Buğdayda da mısırda da arpada da kazanan hep aynı:

Yabancı şirketler.

Kaybeden de hep aynı:

Türk çiftçisi, Türk ekonomisi, Türk milleti.

Biz biliyoruz ki bu toprak kendini doyurur.

Ama o güce güvenen bir iktidar gerek.

Ve biz geliyoruz...

"TOPRAĞIN SESİ SUSTURULAMAZ”

Türkiye’nin karnını doyuracak olan, ithalat kamyonları değil; Anadolu’nun nasırlı elleridir.

Günün sonunda kaybeden yalnızca bir üretici değil,

Kaybeden: Türkiye’dir.

Kazananları siz tanıyorsunuz.

Bundan böyle halk da tanıyacak.

Ve bu düzeni yıkacak.

"Toprağın sesi susturulamaz. Çiftçinin alın teri satılık değildir. Bu topraklar bizimdir!"

Kamuoyunun vicdanına ve dikkatine arz ederiz.”