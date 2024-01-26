Özge Süer Kuaför, Türban Tasarım alanında bir workshop düzenledi. Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda önceki gün düzenlenen etkinliğe kuaförler büyük ilgi gösterdi. Türban tasarım etkinliğine Çorum dışından da çok sayıda kuaför katıldı.



Mankenler üzerinde 3 ayrı türban tasarımı yapan kuaför Özge Süer, ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe katılımın büyük ilgi olmasından dolayı sevinç duyduğunu ifade etti.

Program sonunda seminere katılan kuaförlere katılım sertifikası verildi.