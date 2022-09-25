Çorum Barosu’nun yaklaşan seçimleri öncesinde ikinci aday da ortaya çıktı. Avukat Özer Akpınar, Çorum Barosu seçimleri öncesinde adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekim ayında gerçekleştirilecek Çorum Barosu seçimlerine sayılı günler kala, Avukat Özer Akpınar da adaylığını açıkladı. Çorum Barosu Başkan Adayı Avukat Özer Akpınar, aday yönetim kurulu listesini de kamuoyu ile paylaştı.

Bilindiği gibi mevcut Baro Başkanı Avukat Turan Kalıpçı da, yönetim kurulu aday listesini Eylül ayının ilk günlerinde açıklamıştı.

“YAŞAYAN BARO” HAYALİ

Çorum Barosu seçimleri için adaylığını açıklayan Avukat Özer Akpınar, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada; meslektaşlarına seslenerek: “Gücünü mesleğinden alan, saygın, erişilebilir, etkin ‘Yaşayan Baro’ hayalimizi ‘Birlikte Başaralım” dedi.

Özer Akpınar; “Bizler, meslektaşlarımızın her geçen gün yok olan umutlarına umut olmak için bu onurlu görevlere talip olduk. Siz değerli meslektaşlarımızın destek ve katkılarıyla Ekim ayında umudu ekelim, umudu yeşertelim; ‘Birlikte Başaralım” ifadesini kullandı.

Buna göre Özer Akpınar’ın listesinde şu isimler yer aldı: “YÖNETİM KURULU ADAYLARI: ‘Av. Tuncay Tarı, Av. Süheyla Keller, Av. Özge Nur Koyuncu, Av. Ömer Horasan, Av. Manolya Kayış Duran, Av. Filiz Özdemir Erdoğan, Av. Aydın Civan, Av. Dilek Defne Kılıç, Av. Mustafa Balyaz, Av. Fatma Gülşah Çataroğlu.

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI: Av. Canan Gök Ünal, Av. Orhan Nugay, Av. Burçin Solmaz Polat, Av. Hüseyin Erdost, Av. Sevinç Demirtaş Şahin.

DENETLEME KURULU ADAYLARI: Av. Sultan Ceylan Bostancı, Av. Birtan Küçükali, Av. Aykut Turalıoğlu.

TBB DELEGE ADAYLARI: ‘Av. Mahmut Bayatlı, Av. Hasan Alparslan Bıyıkoğlu, Av. Muhsin Kocasaraç’

(Volkan SINAYUÇ)

