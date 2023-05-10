Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle gerek Türk çiftçisinin, gerekse esnafıyla, nakliyecisiyle, tüketicisiyle tüm kesimlerin büyük zarar gördüğünün altını çizerek, şeker fiyatlarındaki aşını yükselişin, şeker kıtlığının ve sağlık için zararlı olan nişasta bazlı şekerin kullanımının yaygınlaşmasının en büyük sebebinin özelleştirme, kota uygulaması ve üretime önem verilmemesinden kaynaklandığını söyledi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Millet İttifakı Milletvekili Adayları, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret ederek, Başkan Ahmet Pehlivan ve kooperatif yöneticileriyle bir süre sohbet etti.

Çiftçilerin sorunları ve gündemle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunan Tahtasız ve Polat, Millet İttifakı’nın tarım ve hayvancılık konusundaki programı ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tahtasız, özelleştirilen şeker fabrikalarının ülkemize tekrar kazandırılması için çalışmalar yapacaklarını, pancar üretimini yaygınlaştıracaklarını, üreticiye her konuda yardımcı olacaklarını, Millet İttifakı iktidarında tarım ve hayvancılığın gelişmesi için seferber olunacağını kaydetti.

Ahmet Pehlivan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat’a teşekkür etti.

Ziyarete CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem de katıldı. (Haber Merkezi)