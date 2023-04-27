Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Özel Sporcular Masa Tenisi Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Gençler kategorisinde düzenlenen müsabakalarda toplam 20 sporcu mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üstün bir performans ortaya koydu. Gülşen Adsız bu kategoride birinci olurken, Dürdane Bal ikinci, Sure Güler üçüncü oldu. Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Aleyna Özbal dördüncü, yine Bahçelievler MTAL’dan Simbe Ablak ise beşinci oldu.

Erkeklerde iseAnadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Muhammet Buğra Şöhret birinci olmayı başarırken, müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi.

(Bülent USLU)