Kurucu Müdürü Esin Kara öncülüğünde hizmete giren merkez, 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik çok yönlü eğitim ve etkinlikler sunacak. Donanımlı öğretmen kadrosu eşliğinde İngilizce, masa tenisi, fen deneyleri, akıl ve zeka oyunları, harita okuryazarlığı, satranç, resim ve sanat atölyeleri, ödev takip programları, psikolog desteği, bire bir telafi testleri ve oyunla matematik dersleri uygulanacak.

“Ödevler bize, çocuğunuz size kalsın” sloganıyla yola çıkan merkez, velilere büyük kolaylık sağlayacak. Esin Kara, açıklamasında, “Bölgemizde önemli bir ihtiyacı karşıladık. Artık anneler evde çocuklarının ödevlerini, konu tekrarlarını ya da beslenmesini düşünmek zorunda kalmayacak. Etkinlik merkezimizde öğrenciler hafta içi her gün hem akademik olarak desteklenecek hem de sosyal ve kültürel anlamda gelişecek” dedi.

Kara, kampanyalı fiyatlarla başvuruların başladığını da sözlerine ekledi.