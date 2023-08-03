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Engelli bireylerin eğitimine destek olan Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmenin yanı sıra onları sosyal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Engelli bireylerin yangına karşı bilgilenmesi ve farkındalık sahibi olması için İtfaiye Müdürlüğü ile ortaklaşa etkinlik gerçekleştirildi. İtfaiye müdürlüğü ziyareti sırasında, öğrencilere yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda detaylı bir eğitim verildi. Yangının çıkış anından itibaren hangi adımların atılması gerektiği, acil çıkış yollarının kullanımı ve yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağı gibi konular anlatıldı. Eğitim sırasında öğrencilerin meraklı soruları da cevaplandırıldı.

Eğitimin ardından, öğrenciler itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. İtfaiye araçlarının özellikleri, yangına müdahale ekipmanları ve nasıl kullanıldıkları konusunda öğrencilere bilgi verildi. Daha sonra, gerçekleştirilen yangın tatbikatı öğrencilere pratik deneyim kazandırdı. Yangın tatbikatı sırasında öğrenciler, eğitim aldıkları bilgileri kullanarak yangına müdahale etme fırsatı buldu.