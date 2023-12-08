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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı 4’ncü toplantısında 158 milyon 162 bin 828 TL’lik ek bütçe tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor onaylandı.

Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan toplantıda hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Gürbüz Özel okudu. 2023 yılı bütçesinden gerçekleştirilmesi hedeflenen programların yıl içindeki fiyat artışlarından dolayı ödeneklerin yetersiz gelmesi nedeni ile ihtiyaç duyulan 158 milyon 162 bin TL’lik ek ödeneğin yılsonu itibariyle kullanılamayacağı anlaşılan 1 milyon 508 bin 199 TL’lik ödeneğin geçtiğimiz günlerde aktarıldığını hatırlatan Gürbüz Özel, vergi gelirlerindeki artışlardan sağlanan gelirlerle birlikte 69 milyon 463 bin 190 TL İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne verileceğini söyledi.



Gürbüz Özel, 158 milyonluk ek bütçede Hukuk Müşavirliği’ne 808 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 24 milyon 87 bin 401 TL, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne 4 milyon 120 bin 17 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 19 milyon 272 milyon 184 TL, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne 18 milyon 483 bin 55 TL, Çevre Koruma Müdürlüğü’ne 500 bin 552 TL, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 5 milyon 495 bin 905 TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne 8 milyon 949 bin 778 TL, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 1 milyon 733 bin TL, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’ne 2 milyon 455 bin 912 TL, Özel Kalem Müdürlüğü’ne 980 bin 800 TL, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne 655 bin TL, Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne 91 bin TL, Boğazkale İlçe Özel İdaresi’ne 300 bin TL, Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne 650 bin 07 TL ve Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne 117 bin 17 TL şeklinde ödenek verilmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu sonrası ek bütçe Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. Maddesi uyarınca ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi.

Toplantıda Gürbüz Özel ayrıca 2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden Milli Eğitim’e ayrılan paylar, yapılan çalışmalar ve okulların bakım onarımlarına yapılan harcamalarla ilgili önerge konusunda hazırlanan raporu da üyelerin bilgisine sundu. Özel, acil bakım onarım ihtiyacının karşılanamadığı köy okulunun olmadığını, okulların kamulaştırma gideri ihtiyaçlarını bakanlığın, bakım onarımlarını ise İl Özel İdaresi’nin yaptığını bildirdi. Özel, 2022 yılında ayrılan paranın 25 milyon 150 bin TL olduğunu ve bunun 23 milyon 105 bininin okul yapımı için ayrıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan ilimiz merkez ve ilçelerindeki engelli vatandaşların spor tesislerinden yararlanma durumu ile ilgili önerge hakkında da Gençlik Spor Komisyonu’nun raporunu Erdoğan Köroğlu üyelerin bilgisine sundu. Köroğlu, engellilerin Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı tesislerden yeteri kadar yararlanabildiğini, engelli öğrencilerin okullardaki spor tesislerinden yararlanma konusunda bir veri bulunmadığını da bildirdi.