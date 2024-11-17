İl Genel Meclisi'ni ziyaret eden Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Ahlatcı, Çorum'un birlik ve beraberliğin, kardeşliğin hakim olduğu güzel bir kent olduğunu söyledi. Ankara'da Çorum'un sorunlarını yakından takip ettiklerini dile getiren Ahlatcı, "Son olarak İl Özel İdaresi ile ilçe ve belde belediye başkanlarının talepleri doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la heyet olarak görüştük.

Ziyaretimiz sonucu merkez ve ilçelerimize 412 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz” dedi.



Çorum özelinde ise Polis Moral Eğitim Merkezi inşaatının devam ettiğini anlatan Ahlatcı, “Türkiye'de sadece 3 ilde bu merkezden bulunuyor. Çorum'a yapılan merkez tüm faaliyetler için önemli bir merkez olacak.

Diş Hastanemiz bitmek üzere tefrişatı yapıldı. Açılışı için hazırlıklar sürüyor. Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Açıldığında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yükünü alacak. Sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacak.

Özel İdaremiz 1.6 milyarlık bütçesiyle çok önemli hizmetler yapacak. Yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Parti yöneticileri hazır bulundu.