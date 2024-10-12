Bir sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla yapılan salonda özel öğrencilerin velileri, çocuklarını beklerken dinlenme, kitap okuma ve diğer velileriyle tanışma ve öğretmenlerle görüşebilme fırsatı bulacak.

Okul Müdürü Recep Çeleb, "100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulumuz 2023 yılında tip proje olarak yapılmış; (ağır ve orta) düzeyde zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerle ağır ve orta düzeyde otizm yetersizliği bulunan öğrencilere eğitim veren bir okuldur. Okulumuz aynı bina içerisinde 1.ve 2. kademe olarak 22 sınıfta eğitim vermektedir" diyerek, 1. kademede 72 öğrenciye 29 öğretmen, 2. kademede 49 özel eğitim öğrenci velileri için gerekli bir ihtiyacın giderildiğini ifade edip, katkılarından dolayı ilgili sivil toplum kuruluşuna teşekkür etti.

Salonun açılışı Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve davetliler tarafından yapıldı.

Editör: İHA AJANS