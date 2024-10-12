Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Küyükoğlu’nun oğlu Ramazan, Uysal Madeni Yağlar sahibi Erhan Uysal’ın kızı Filiz ile dünya evine girdi.

Sibel-Erhan Uysal çiftinin kızı Filiz, Fatma-Mustafa Küyükoğlu çiftinin oğlu Ramazan ile evlendi.

Geçtiğimiz günlerde Sabancı Garden Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine Uysal ile Küyükoğlu aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER Uysal ve Küyükoğlu ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi