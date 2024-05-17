Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ile 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulu özel gereksinimli öğrencileri tarafından gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında ortaklaşa sergi düzenlendi.



Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Naime Güneş ve Resim Öğretmeni Özlem Ceyhuni koordinatörlüğünde tual üzerine yapılan akrilik çalışmaların yer aldığı resimler Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu ile Devlet Tiyatro Salonu’nda sergilendi.

Sergide ayrıca özel eğitim öğretmenleri Havva Dilek Ardık, Mediha Özgen ve 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulu Resim Gurubu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerde yer aldı.

Sergiye Hiti Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Selen Özakar Akça, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Kadir Erol, Çorum Belediyesi Engelli eğitim Müdürü Mustafa Yüzgeç, 100.Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulu Müdürü Recep Celep, öğretim görevlileri, üniversite öğrencileri ile 100.Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Okulu öğrenci ve velileri katıldı.