Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Bocce Türkiye Şampiyonası Aydın’ın Didim ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum’u antrenörler Oğuz Yıldız , Bahar Özen Yıldız yönetiminde Berkay Taha Demir ve İbrahim Durmaz dan oluşan Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Spor Kulübü temsil etti. Grup’ta oynadığı ilk maçında Ankara Bağlum Spor Kulübü’nü 6-2 geçen Çorum temsilcisi ikinci maçında ise Kırıkkale Mavi Işık Otizm Spor Kulübü’nü 6-5 yenerek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek final maçında geçtiğimiz senenin Türkiye Şampiyonu olan Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü ile karşılaşan Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Spor Kulübü bu maçı kaybederek şampiyonaya veda etti. Türkiye’nin en iyi 8 takım arasına adını yazdırdı.