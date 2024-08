Çorum Engelsiz Yaşam Derneği, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Engelsiz Yaşam Derneği yönetici ve üyeleri ile refakatçileri Çorum Belediyesi’nin sağladığı ulaşım ve kumanya desteği ile Çorumlu Obası’nda biraraya geldi. Etkinlikte, dernek üyeleri çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Çeşitli etkinliklerle Çorumlu Obasında üyelerin eğlendiğini belirten Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Ertuğrul Kazak, Çorum Belediyesi’ne destekleri için teşekkür etti.

Ertuğrul Kazak, “Kurulduğu günden beri; üyelerimizin kaynaşmasını, sosyalleşmesini ve engelli çocuklarımızın mutluluğunu temel hedef alan derneğimiz, bu konudaki hizmetlerine imkân dahilinde devam edecektir. Katılımcılar; bu tür etkinliklerin devam etmesini dile getirdiler ve temenni ettiler. Üye yapısı dahilinde; her tür engelliyi kapsayan ve hiçbir siyasi parti, mezhep ve köken ayrımı yapmadan, her kesimden üye sahibi olan derneğimiz; her geçen gün büyümeye devam etmektedir” diye konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR