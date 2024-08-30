Söz konusu karar ile ilk defa bitkisel üretim desteklerinin 3 yıllık olarak ilk defa üretim döneminden önce açıklandığı belirtildi.

Bu sayede destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidilirken, bitkisel üretim yapan ve ÇKS kaydı olan üreticilerin destekten daha fazla faydalanma hakkına kavuştuğu, üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verileceği ayrıca Çorum’un da içinde bulunduğu süt havzası içerisinde yem bitkileri desteklemelerinde yüzde 50 ilave destek sağlanacağı, destek tutarlarının ise her yıl güncelleneceğine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin “ Bu kararla çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce ne kadar destek alacağını bilecek, planlı üretimin getirdiği avantajlardan yararlanacaktır.” dedi.

Göktekin, bununla beraber aynı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nin de güncellendiğini belirterek; “Söz konusu yönetmeliğe göre;

-Yapılacak iş birliği protokolü ile; süresi, uygulanacak iller, görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları sistemden yararlandırılabilecek,

-ÇKS başvuruları 01.09.2024 tarihi ile 31.12.2024 tarihleri arasında alınacak, üretim bilgilerinin güncellenmesi ise 15.03.2024-15.04.2024 tarihleri arasında yapılabilecek,

-Birinci üretim için ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler, üretim yılına ait sonraki ürün ekim/dikimlerine ilişkin beyanlarını 30.06.2024 tarihine kadar yapabilecek,

-Çiftçi Kayıt Formu üzerinde daha önceden arazi sulama durumu “kuru” olarak beyan edilen parsellerin “sulu” olarak değiştirilmesi halinde yetkili kurum/kuruluşlardan sulama durumunu gösterir belge istenecek.

-Taahhütname askı süresi 15.07.2024-30.07.2024 tarihleri arasında olup taahhütname ile kullanılacak parselin tamamı kullanılacaksa ilgili yerin işaretlenmesi yeterli olacak ve tüm hisselerin yazılmasına gerek kalmayacak ve taahhütnameler artık 5 yıllık olarak hazırlanabilecek,

-Planlı üretime uygun olmayarak beyan veren kişilere planlı üretim formu (Ek-8) tanzim edilerek doldurulması sağlanacaktır” diye konuştu.

Göktekin sözlerini şöyle tamamladı: “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için süresi içinde dileyen üreticilerimiz başvurularını e-devlet uygulaması üzerinden yapabilecek, dileyen üreticilerimiz ise il/ilçe Müdürlüklerimizi ziyaret ederek kaydını gerçekleştirebileceklerdir. Öte yandan ‘TARIMCEBİMDE’ uygulaması üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar, bol ürünler diliyorum”

Editör: Haber Merkezi