Tarihi Ulucami’nin bahçesindeki onlarca yıllık ağaçların kesilmesine tepki gösteren CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, “Çorum Ulu Camii gibi tarihi bir yapının önce içinde restorasyon bahanesi ile katliam yaptılar. Şimdide bahçesindeki yüzlerce yıllık ağaçları katlettiler” diye konuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

“Peygamberimiz diyor ki: “Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin.”

“Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya kurt-kuş yerse, bu o Müslüman için sadaka olur.”

Siz ne yapıyorsunuz caminin bahçesindeki yüzlerce yıllık ağaçları katlediyorsunuz.

Çorum Ulu Camii gibi tarihi bir yapının önce içinde restorasyon bahanesi ile katliam yaptılar. Şimdide bahçesindeki yüzlerce yıllık ağaçları katlettiler.

Şimdi soruyoruz Diyanet İşleri Başkanlığına, Çorum İl Müftüsüne “Hocam bu ağaçları katletmenin dindeki yeri nedir? Hangi dine, imana uydurarak bu katliamı yaptınız? Bu ağaçları bizim dedelerimiz dikti. Siz dikmediniz ki kesme hakkınızı kendinizde görüyorsunuz?”

Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun…

Tüm doğaseverleri bu katliama tepki göstermeye davet ediyorum. Sorumlulardan ve sessiz kalan yetkililerden hesap sorulmalı.”

Editör: HABER MERKEZİ