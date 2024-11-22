Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Bowling İl Birinciliği tamamlandı. Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda Yağmur Çeten, Ravza Gülsüm Kızılcınlı, Zümra Eren, Fatma Naz Özdemir, Ceylin Erdoğmuş ve Ecrinsu Veldet’li oyuncu grubu ile mücadele eden Özejder Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi 944 puanla şampiyon olmayı başarırken, Buğlem Kabasakal, Tuanna Bilgin, Beyza Elif Gökoğlu, Ecrin Hırlakoğlu ve Ela Uysal’lı oyuncu kadrosu ile 922 puan toplayan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Zekiye Yaren Türkoğlu, Beray Kısacık, Selma Kuş, Berfin Doğru ve Ezgi Feryal Arslan’lı Spor Lisesi 886 puanla üçüncü, Zehra Arabacı, Ceren Çınar, Emine Dilan Dede, Gönül Rabia Kışla, Ela Demirel ve Elif Özçelik’li Güzel Sanatlar Lisesi 871 puanla dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.