Uluslararası Güreş Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U15 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Macaristan'da başlıyor. Hüseyin Çolakoğlu'nun antrenörlüğünü yaptığı U15 kadın milli takımında 10 güreşçi mindere çıkacak.

3 gün sürecek olan şampiyonada Çorum İskilip Belediyespor Kulübü'nden Özdenuz Özmez 58 kiloda mücadele ederken, Burdur'dan Ayşemin Kaçan 33 kiloda, Begüm Sezin Dikici 54 kiloda, Afyon'dan Latife Sude Şahin 36 kiloda, Duygu Gedik 39 kiloda, Ankra'dan Emine Yağmur Ayraç 42 kiloda, İstanbul'dan Evin Demir 46 kiloda, Antalya'dan Elif Atakan 50 kiloda, Sivas'tan Eylül İlbaş 62 kiloda ve Isparta'dan Bade Su Doğan ise 66 kiloda madalya mücadelesi verecekler.