İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, bugün Bulgaristan’ın Samokov kentinde başlayacak ve 1 hafta sürecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonasında, kadınlarda Türkiye’yi temsil edecek.

Geçtiğimiz ay Antalya’da düzenlenen 28.Uluslararası U17 Zafer Kupası’nda, 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden rakiplerine puan vermeden şampiyon olduktan sonra aynı yerde gerçekleştirilen U20 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvasında da 62 kiloda üçüncü olup üst üste iki uluslararası derece elde ederek büyük bir başarıya imza atan Özdenur Özmez, bu kez Avrupa sahnesinde madalya arayacak. Özmez, Bulgaristan’ın Samokov kentinde yapılacak U17 Avrupa Güreş Şampiyonasında, 61 kiloda madalya mücadelesi verecek.