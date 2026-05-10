Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 29.su düzenlenecek olan ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olan 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda gruplar ve statü belirlendi.

Turnuvanın teknik toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da katıldı. Turnuva tertip komitesi üyeleri Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın ve Rıfat Kara önderliğinde gerçekleşen teknik toplantıda bu yıl değişikliğe gidildi. Her sene 3 grupta oynanan turnuva bu sene şampiyonlar ligi formatında oynanacağı açıklandı. Turnuvaya katılan 14 takımın tek grupta her takımın 5 maç yapacağı şekilde organize edilirken, bu maçlar sonunda ilk 8’e giren takım direk çeyrek finale yükseleceği ifade edildi.

21 MAYIS’TA

BAŞLIYOR

Turnuvanın 21 Mayıs Perşembe günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak maçlarla başlayacağı da açıklanırken, çeyrek final maçlarının 24-25 Haziran, yarı final maçlarının28 Haziran Pazar, final maçının ise 4 Temmuz Cumartesi günü oynanacağı duyuruldu.

Bu yıl turnuvada Park Cataring Düvenci, Bolat Harita Mühendislik, Vizyon Tarım, Fora Mobilya-Barkoç Mühendislik, Ergin Öner FK, CNR Elektrik, Çopraşıklı Deli Kadirspor, Buğdüzspor, Yıldırım İnşaat Alacaspor, Kule Yapı, Manchester Dil Okulları, Ata-Ser Yapı, Kalehisar Kardeşler İveco ve Çorum Barosu olmak üzere 14 takımın mücadele edeceği belirtildi.