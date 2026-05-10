Arca Çorum FK’nın 7 Mayıs Perşembe günü Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maçı tribünden izleyen ve kalp krizi geçirmesi üzerine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kırmızı-siyahlı taraftar Sadık Saraç’ın durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.

Anjiyo yapıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu Sadık Saraç’ın bugün taburcu olmasının beklenildiği kaydedilirken, Kulüp Başkanı Barın Korkmazoğlu ve yöneticilerden sonra futbolculardan Yusuf Erdoğan, Serdar Gürler ve Atakan Cangöz de Saraç’ı hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundular.