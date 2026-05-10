Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig Play-Off ön eleme turu rövanş maçında Çorum Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Başkent Seğmenler’i ağırladı. İlk maçı 100-63 kazanan Çorum temsilcisi bu maça rahat çıktı. İlk periyottan itibaren oyunda üstünlüğü ile eline alan Kırmızı-Siyahlılar ilk yarısını 48-42 önde kapattığı maçı 92-68 kazanarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

Çorum’un 12 dev adamı son sekizde Bursa temsilcisi West Bursa ile içeride, dışarıda iki karşılaşma oynayacak.