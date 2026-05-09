Çorum yüzme tarihinde bir ilk yaşandı. Çorum Ata Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Deniz Ece Dugan, elde ettiği derecelerle milli takıma seçilerek kentin yüzme branşındaki ilk kadın milli sporcusu unvanını kazandı.

Genç sporcu, 6-12 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’ın Sakız Adası’nda düzenlenecek Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek. Dugan, bu önemli organizasyonda hem ülkesini hem de Çorum’u gururla temsil etme fırsatı bulacak.

Çorum Ata Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Deniz Ece Dugan’ın uzun yıllardır gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhunun bu büyük başarıyla taçlandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sporcumuz Deniz Ece Dugan’ın azmi, disiplini ve bitmeyen mücadele ruhuyla havuzlarda gösterdiği üstün performansı şimdi Ay-Yıldızlı formayla taçlandı. Yıllarca ilimizi ve kulübümüzü gururla temsil eden sporcumuz, artık milli takım formasıyla ülkemizi de gururlandıracak. Milli takım yolculuğunda kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. Yolun açık, kulaçların güçlü olsun Deniz Ece!”