Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig Play-Off eleme turu ikinci maçında Çorum Belediyespor bugün sahasında Ankara temsilcisi Başkent Seğmenler’i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Ankara’da oynanan ilk maçı 100-63 kazanan Kırmızı-Siyahlılar bugünkü maçta avantajını kullanarak rakibini mağlup edip bir üst tura yükselmek istiyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 17.00’de başlarken, mücadeleyi Özkan Çağlayan, Kamil Talha Olgun ve Mustafa Kahveci’den oluşan hakem üçlüsü yönetecek.

Muhabir: RIFAT KARA