Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off 1.Tur maçında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü Fredy’nin 20.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek adını yarı finali yazdırıp Süper Lig’e yükselme yolunda kritik bir eşiği geçerken, karşılaşmaya damga vuran perde arkası olaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. En kritik detaylardan biri de, kulübün sahibi, iş insanı Savaş Balçık’ın hem maçtan önce, hem de devre arasında soyuna odasına girip yaptığı motivasyon konuşmaları oldu.

Edinilen bilgilere göre; karşılaşmayı takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam’la birlikte locadan izleyen Savaş Balçık, maçtan önce soyunma odasına inerek bir motivasyon konuşması yaptı. Balçık, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, “Bu şehrin Süper Lig gibi bir hayali var. Benim de hayalim, bizi seven bu şehri Süper Lig’e çıkartmak. Bu şehrin hayalleri ile oynamayın. Çıkın sahada gereği neyse onu yapın. Bizi bu şehre, tribünleri dolduran 15 bin kişiye mahcup etmeyin. Siz sahada gereğini yapın, ben de üzerime ne düşüyorsa yapacağım” şeklinde ifadeler kullanarak tur primi açıkladı.

Devre arasında bir kez daha soyunma odasına inen Savaş Balçık, oynadıkları oyundan dolayı takımı tebrik ederken, “Çok iyi oynadınız, hepinizi tebrik ediyorum. İkinci yarıda da aynı şekilde oyun ve mücadele bekliyorum. Önümüzde yarı final için 45 dakika var. Ben size güveniyorum, başaracaksınız.

Yarı finalde rakip kim olursa olsun, hiç önemli değil. İki yıl önce Bodrum’da yaşananları daha dün gibi hatırlıyoruz. Ama siz onları düşünmeyin. Benim olduğum yerde artık kimse bu takımın hakkını yiyemez, bu şehrin hayalleri ile oynayamaz. Bu şehre Süper Lig sözümüz var ve bu sözü hep birlikte yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Savaş Balçık’ın konuşmalarının takım üzerinde olumlu anlamda büyük etki yarattığı ve motivasyonu artırdığı belirtildi.

