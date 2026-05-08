Trendyol 1. Lig Play-Off ilk turunda Arca Çorum FK, sahasında Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ancak bu galibiyet, sadece skoru değil, yaşanan senaryoyla da dikkat çekti.

Kırmızı-siyahlı ekip, adeta sezonun bir bölümünü yeniden yaşadı. Normal sezonun 23. haftasında yine kendi sahasında Keçiörengücü’nü ağırlayan Çorum temsilcisi, o karşılaşmayı da 1-0 kazanmıştı. Mücadelede galibiyeti getiren gol, Mame Thiam’ın penaltıdan kaydettiği gol olmuştu.

Play-Off ilk turunda ise sahne değişmedi, sadece golün sahibi farklıydı. Bu kez penaltı atışında topun başına geçen Fredy, ağları havalandırarak takımına yine 1-0’lık galibiyeti getirdi.

Aynı stat, aynı rakip, aynı skor ve yine penaltıdan gelen gol…Arca Çorum FK, Keçiörengücü karşısında adeta “dejavu” yaşarken, bu sonuçla Süper Lig kapısını da aralamış oldu.