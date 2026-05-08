Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek play-off yarı finaline yükselen Arca Çorum FK’yı kutladı.

Karşılaşmayı Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile birlikte protokol tribününden izleyen Halil İbrahim Aşgın, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Bu 1… Kaldı 3… Helal olsun çocuklar. Olacak olacak. O sene bu sene inşallah. Gururumuz Arca Çorum FK ve şanlı taraftarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.